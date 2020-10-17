NBA｜盼以經驗助年輕球員發揮潛質 披頓放風有意擔任教練

曾9度入選參加明星賽，並於1996年當選NBA最佳防守球員的披頓（Gary Payton）表示，有意重返聯盟擔任助教，為年輕球員提供協助。

「我以往曾在出任教練方面有過一些討論，那時的時機還未成熟，但現在我已準備好了。NBA有很多年輕球員，往往是因為沒有人出聲提點，以致未能發揮真正的潛力，所以我想加入NBA教練團。」披頓說。「我可以執教，以導師角色引導球員努力訓練，教曉他們如何專注及下定決心，為球隊的成功作出貢獻。」

曾在NBA征戰17季的披頓，於90年代曾帶領超音速成為西岸勁旅，並於96年殺入總決賽，但最終不敵由佐敦（Michael Jordan）率領的公牛。他在06年曾協助熱火贏得總冠軍，並於 07年結束球員生涯。披頓退役後未有正規執教資歷，僅曾在Big 3聯盟當過教練。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！