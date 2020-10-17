名將退役｜薩巴列達35歲掛靴 捧過兩次英超 遺憾贏唔到世盃

沒有球會落班、年屆35歲的前曼城右閘薩巴列達，周五宣佈掛靴，結束個人18年的職業球員生涯。

這位前阿根廷國腳在其個人社交網站宣佈退役：「在經過18年的職業球員生涯後，我做出退役決定。在這些美好歲月中，我享受了獨特而難忘的時刻。我會永遠感激那些與我一同經歷這旅程的人，包括球會、隊友、教練以及我的家人及朋友。我現在心情複雜，因為要告別我人生中最美好的其中一個階段。」

薩巴列達從阿根廷聖羅倫素出道，2005年征戰歐洲球壇先效力愛斯賓奴3年，隨後再轉會至曼城，在這間當時變身英超豪門的球隊中度過了9年時光，是球隊經歷光輝時刻不可或缺的功臣，而他個人也贏得2座英超、1屆英足盃及2屆英聯盃榮譽。2017年轉會韋斯咸，直至今年6月約滿後離隊，此後一直未有班落，至周五決定掛靴。

國家隊方面，薩巴列達代表阿根廷踢過2014年世盃決賽周，助球隊殺入決賽，可惜在決賽不敵德國，無法染指這項球壇最高榮譽獎盃。他總共為阿根廷國家隊出賽過58場，但未有入球。

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