擁南躉｜搜羅舊波衫自製迷你掛飾 80後開網店保育香港足球歷史

本地球迷總會留意過80年代的精工、寶路華及南華爭霸，以至90年代東方、南華、愉園、星島及快譯通等列強逐鹿難忘場面；縱使本地足球風光不再，但這些歷史已留在不少球迷記憶當中，80後球迷阿Kan在疫情期間想到自製8、90年代表港甲球衣，希望可以保育香港足球歷史。

與不少球迷一樣，Kan自少透過電視足球節目認識本地波，之後隨擁南躉父親入場觀看本地足球，自此對本地波不離不棄，求學時期與同學入場看雙料娛樂，冰河時期繼續入場支持，後來出社會工作開始收藏本地球衣，以尋回對本地波的記憶。

他說：「10歳左右開始睇波，主要是每星期電視台播的世界及歐洲足球雜誌，初初先接觸歐洲足球，90年開始睇世界盃，認真投入始於94世界盃；因父親關係開始入場睇本地波；就算冰河時期也入場支持，到2000年中期羅傑承再入主南華，他做好多市場推廣，好有心，球市復甦，近年因為有了家庭，加上工作關係少了入場，但仍有留意。」為了解80年代本地足球的黃金期，Kan上網翻看精工、南華及寶路華的比賽，當中胡國雄是他心目中的最佳10號。

問到他為何會有自家設計本地迷你波衫的念頭，他表示武漢肺炎疫情多了時間在家工作，加上有留意日職球會製作的球會精品，開始思考能否自家製作港甲迷你球衣，希望帶些關於香港足球的回憶給本地球迷，之後將計劃付諸實行：「我自己會形容做港甲迷你波衫是回憶保育，其實這些球衣是我們那代人的集體記憶；現在香港每日也轉變，自己有時上網看到有人設計一些以香港昔日為題材的產物，自己就有留意好多本土設計，看到有女王頭鏈嘴、耳環，又見到有師兄用毫不起眼如坑渠蓋製成杯執，以舊郵筒設計成鉛筆刨，自己希望香港的球衣也可以給自己一些關於香港足球的回憶給各位，以留住回憶的味道。」

他表示90年代買波衫可非易事，不像現在五花八門，隨便到一個商場也可購到曼聯波衫，還可連印字：「當年港甲波衫更難找，因沒有太多球衣，只有一兩間球衣鋪有售，當年讀書沒有太多零用錢，後來出來工作便透過不同渠道收集本地球衣，現在好些港甲波衫好貴，去到四位數以上，有些更加有錢也買不到；試過將收藏波衫的相片上載社交平台，很快便有多人問價，但每件都是回憶，也有本身的故事，可以說是無價。」

今年四月疫情高峯期，Kan決定將自製迷你球衣，以【捌玖‧足印】放在社交平台作推廣，至今約半年，已有過千人讚好，反應不俗。他說：「最初推出是南華與精工的迷你版波衫，後來陸續推出其他90年代港甲球隊，如東方、星島、愉園、快譯通及好易通等等，連90年代尾的二合球衣也包括在內，除港甲，還有歐洲8、90年代各隊國家隊的經典球衣。」

他坦承在80年代成長的球迷，自製迷你球衣是有些私心，希望將記憶變成實物，故製作相當認真，花相當時間做資料搜集：「做這件事其實頗花時間，亦不是為錢，只希望帶些集體回憶給大家，可以做到回憶保育，由於要在工餘時間才可做設計，一般一件迷你波衫要花幾日至一星期，時間主要用於搜尋原版球衣，如有人將實體球衣放在社交平台拍賣才可作參考，但不是每一件也容易找到，像寶路華波衫，因為好耐之前，要靠上網看低清片段慢慢參詳。」

自推出不同系列迷你波衫後，有前東方青年軍留言看到東方經典7號球衣後聯絡Kan，並說看到這東方波衫那刻是「毛管戙」，覺得好感動：「先做李健和的7號，是因為他是香港足球經典，不論技術，他對賽事投入及拼勁，好有感染。」Kan為表揚近代最欣賞是三位本地中場指揮官山度士、譚兆偉及蔣世豪，特別製作三人迷你波衫連號碼印上，如南華10號、快譯通10號及愉園8號，當中亦有龍獅章的港隊8號球衣。

找廠製作迷你波衫不算難，惟數量不是太多，每次要控制好數量：「通常完成三件波衫設計便會交廠家製作，當中以南華、精工波衫最受歡迎，可能因為球迷層夠廣，其餘球會則差不多，比較意外暫時港甲系列較歐洲國家波衫系列受歡迎。」自製迷你波衫之餘，Kan也製作波衫杯墊，估不到也有相當市場。

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