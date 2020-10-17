擁南躉｜難忘90年代南華擊敗巴西聖保羅

對7、80年代成長的球迷來說，或多或少也曾入場接觸本地足球，90年代球市已不及7、80年代精工時代的興盛，不過仍有很難忘回憶，Kan由擁南躉父親帶到球場，成為南華球迷的同時，本地足球從此深深印在其記憶當中。

Kan說：「當時爸爸(已故)帶我入場睇波，覺得入場睇波好新鮮，爸爸捧南華，每周必定入場，有時周中會與同學入場看雙料娛樂，頭場六點鐘，20元一張飛，可以睇兩波，其實好抵睇。有時入不到場，也會聽電台直播，聽何靜江飛沙劈石地評述。除必看的南華，連星島對愉園也會入場，因為當年每隊總有幾個球員孭飛，踢法各有特色，也有星味，產生好深的感情。」

90年代可說是本地球壇最後盛世，除每年賀歲波，還不時有世界級球會訪港踢表演賽，巴西勁旅聖保羅94年挾世冠盃冠軍身份來港與南華踢表演賽，在當時重建後重開不久、草地爛到不能再爛的大球場擊敗聖保羅，對不少本地球迷來說相當震撼。

Kan說：「南華為了此戰，向東方借用譚拔士及李健和，譚拔士中三元，和仔為南華埋齋，過程印象好深。90年代港甲試過仿效日職，由兩循環冠軍爭總冠軍，95/96快譯通對南華的總決賽，吸引三萬幾球迷入場，快譯通以1:0勝出，雖然南華輸波，但本地波竟然可以吸引三萬幾球迷入場，感覺好震撼。」

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