譚仔心得：史雲斯攻守平穩贏「德」

【名家足路】國際賽賽期過後，歐洲各地聯賽隨即上演，而要注意是今屆歐聯分組賽下周中便展開，當中國腳級球員將更忙碌。今周重心是英冠史雲斯對哈特斯菲爾德的主勝，希望可以重回勝軌。

由於疫情關係，剛過去的歐洲區國際賽賽期由以往只進行2場增至3場，多支歐洲一線隊在此賽期表現都未如理想，比利時、德國、西班牙、意大利、英格蘭及荷蘭等戰績與表現也不似預期，當中德國三場賽事，竟與土耳其及瑞士均踢成3:3，實屬意外，意外不在於和波而是失球數字之高，希望這只是備戰不足，防守失準。

英格蘭在此輪賽事先在友賽三球輕取威爾斯，之後歐國聯反勝比利時，周三對丹麥爭三連勝，卻因近期負面新聞多多的哈利馬古尼嚴重失誤，導致被逐而最終輸波。賽果當然失望，但論表現不算差，惟球員必須更專注。可喜是季初表現大勇的卡維特利雲獲提升為大國腳後即有入球，其冒起可分擔隊長哈利卡尼的工作。

卡維特利雲過去兩季在愛華頓獲不少機會，可是表現未算太特別，入球量亦不算高，但今季突然大爆發，相信與領隊安察洛堤的指導有莫大關係，球隊前線還有李察利臣協助，加上占士洛迪古斯的創造力，令這位全面鋒將獲更多支援，表現漸入佳境，且看今日愛華頓於英超頭場默西塞德打吡戰迎利物浦能否續有「士哥」。

史雲斯在英冠開季4戰錄得3勝1和，守在第四位，前鋒查馬路維及安祖阿休入球數字未算高，各只入一球，但在前線產生相當大威脅。由谷巴帶領的史雲斯上季在升班附加賽失利，惟未有影響今季表現，球隊攻擊表現平穩，如能保持近期水準，就有力再衝擊升班資格。

筆者母會哈特斯菲爾德開季表現如預期般差勁，主力射手卡蘭格蘭勢離隊，近仗已不獲安排上陣，此戰遇級數及戰力不同的史雲斯，以哈軍守力不易爆冷搶分。

文：譚拔士