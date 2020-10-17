無頭東宮｜Google大神疑出錯 搜尋韋斯卜克居然換咗樣

90後觀眾細細個有睇大台的話，應該有印象有一套古裝電視劇集叫做《無頭東宮》，兩位女主角喺戲入面神奇換臉，情節令人深刻。喺現實當中，都出現咗一個搞笑嘅換臉現象，有網民發現喺Google搜尋器，打火箭球星韋斯卜克（Russell Westbrook）個名，居然出現咗另一位不知名鬍鬚佬嘅樣，真係無厘頭啦。

火箭教練迪安東尼（Mike D’Antoni）同總經理莫利（Daryl Morey）喺一個月內先後同球會請辭，之後就盛傳今季表現麻麻嘅韋少，好大機會成為籌碼被trade走，又或者會被火箭送去紐約人，總之就令佢成為搜尋大熱之一喇。但係呢單「點錯相」，經過外國傳媒一番調查之後，都係查唔到Google大神到底換咗邊位仁兄嘅相嚟取代韋少，好彩有網民非常好眼力，認出佢係19/20球季加盟火箭嘅26歲後衞威廉侯活（William Howard） ，佢家陣仲喺火箭名單上面㗎，今季只係打過兩場。網民都表示奇怪，Google呢間市值過十億美元嘅大公司，居然會犯呢啲小錯。

亦都有人話，其實係韋少今季打得唔好，所以先至被網民惡搞。曾經係2017年贏過常規賽MVP、兼連續三季平均每場攞到「大三元」嘅他，今季喺火箭場均有27.2分、7.9籃板同7助攻，命中率都有成47.2%，但球迷覺得佢同夏登根本打唔出化學作用，嚟到火箭反而令佢表現更加差，結果火箭今季喺西岸次圈就出局。新一季幾時開打仲未知，但火箭未有新教練新總經理，若果球隊放棄小球戰術踏入重建，韋少好大可能冇得留低。

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