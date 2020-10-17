港超聯｜晉峰升班料有900萬班費 冀以將軍澳為主場

新季升班的晉峰為準備新季港超聯，今晨與飛馬進行熱身賽，結果以0:3落敗，而總教練何信賢賽後表示，球隊受疫情影響，停頓八個月，需要時提升狀態，而球隊升班的目標是可長遠培訓本地青年球員，成長非首要。

上季港甲受武漢肺疫情影響而腰斬，首循環一哥晉峰獲足總邀請新季升上港超聯，而這支升班馬首季角逐港超聯，班費預算約900萬港元，主場尚未有定案，西班牙教練艾斯達維希望在富力退賽後能以將軍澳運動場作為主場，另外，球衣還印上「未來香港足球」，以表明致力培訓本地球員的決心及目標。

晉峰以上季港甲球員作為主要班底，早前從東方龍獅借來茹子楠，暫聘中場費利浦薩及中場卡爾特納，另有一位西班牙中堅艾拔簡奴已抵港隔離，稍後歸隊訓練。

該隊早前與南華及北區友賽，今晨初與港超聯飛馬拍跳，首兩節互有攻守，第三節連失三球，而總教練何信賢表示，疫情影響力，球隊復操三星期，兩名外援隔離兩星期後，近日開始操練，並慢慢回復正常生活，目前需時提升狀態。他說:「球隊目標是希望有個讓一直培訓的年輕球員在職業層面爭取表現，成績屬其次。」

晉峰球衣印上「未來香港足球」，而何教練解釋這為非牟利機構，希望吸引志同道合人支持，以推動香港足運發展，他說：「會長黃俊雄等覺得搞波不能長時間靠班主支持，長遠希望可以像荷甲阿積士般不斷培訓年輕球員，故已開展仿傚傑志運作模式，嘗試覓地建足球中心作為球會長期培訓球員之用。」

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