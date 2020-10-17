中國短跑名將打老婆　狡辯雄性激素高

【綜合中國外電】退役中國短跑名將張培萌日前被妻子發千字文控家暴及出軌，又上載了多張手腳有瘀痕、疑遭丈夫虐打的相片，事件在內地網上討論區成為熱話。

三年前退出田徑項目的張培萌，與妻子張漠寒去年6月成婚，並育有一女，但近日張漠寒發了一篇千字文控訴，內容稱自己在這段婚姻中經歷了丈夫多次家暴及出軌等不快回憶。她又表示已向張培萌正式提出離婚，並且為爭女兒撫養權勢要鬧上法庭。

伏擊外母搶走女兒

張漠寒在文中稱自己曾多次遭遇家暴後，都因丈夫看似誠心的道歉後選擇原諒對方，惟情況一直未有改善，甚至自己當時懷孕至坐月期間，一樣被丈夫虐打，二人拍拖至結婚短短2年間已3次報警及1次驗傷，而張培萌更以「運動員都這樣，雄性激素高」為由解釋自己惡行。

張培萌以「運動員雄性激素高解釋行徑」，運動心理學家盧綽蘅則指有運動員為求增強力量及血氧量，會刻意注射如類固醇的雄性激素，惟藥物帶副作用，例如情緒波動大、失去工作無動力、專注力下降、皮膚差及脫髮，她指從心理學角度觀之，運動員背負社會期望、國家壓力及財政誘因，故此會選擇注射藥物提升表現。

張漠寒表示令她忍無可忍決定離婚的原因，是因為發現對方搞婚外情，在微信發現有異性親暱地稱呼丈夫為「翹臀」，還有一些證明他出軌、內容偏三級的短片在她手上。至於兩人要鬧上法庭，事關是要爭奪女兒的撫養權，而且當她向法庭申請離婚時，張培萌沒有再接聽她電話，然而一個月後，張培萌竟趁她不在女兒身邊，找人伏擊其母親及家人，入屋搶走女兒，這使她要報警以及在微博上發文，等大家可為她主持公道。

張培萌跑手生涯與蘇炳添齊名，譽為中國的「百米雙雄」，賽場上的輝煌成績包括於2009年亞洲田徑錦標賽的100米跑項目稱霸。