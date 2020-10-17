港超聯｜陳七偉豪掛靴後 飛馬新陣容曝光

未有參加港超聯復賽的香港飛馬早前復操，為新球季展開備戰，而飛馬今季人腳有頗大變動，除教練換上郭嘉諾外，還簽入孫銘謙、基斯及法比奧，並獲東方借出劉學銘及胡晉銘。

受疫情影響，飛馬上季停擺後決定不參加餘下賽季，而陣中兩名前港腳陳肇麒及陳偉豪隨之結束球員生涯，之後傳出該隊新季無論教練層及人腳也有大變動。

飛馬今晨在天水圍與港超聯新軍晉峰友賽，新主教練郭嘉諾因要返回國內完成職業教練課程未在場，由兼事教練文彼得暫時領軍；賽事分三進行，首兩節兩隊未有紀錄，到第三節，先由波比近門先開紀錄，之後陳靜謙及郭子堦各入一球，助球隊大勝3:0，而其新季班底亦同班底亦曝光。

年屆43歲的法比奧是如傳聞，隨郭嘉諾從元朗轉會飛馬，而同樣來自元朗還有守衛基斯及羅振庭；新晉港腳前鋒孫銘謙從自降的大埔加盟，另外獲東方借出劉學銘及胡晉銘，至於謝朗軒亦從理文來投；留隊舊將則有梁興傑、羅曉聰、陳柏衡、陳曉鋒及郭子堦等。

飛馬董事兼教練文彼得賽後表示球隊將盡快公佈新教季的教練及球員名單，當中包括新援資料。消息指，飛馬新季與元朗區議會合作，並已選定天水圍為訓練場地，故有可能改名戰新季。

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