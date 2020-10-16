法甲｜尼馬缺陣靠麥巴比起孖 PSG贈10人尼姆4蛋上榜首

巴黎聖日耳門（PSG）在尼馬缺陣、人腳嚴重不整下，仍靠基利安麥巴比梅開二度，加上費奧倫斯與沙拉比亞也各建一功，於周五法甲作客4:0大炒10人應戰的尼姆，錄得5連勝後暫上榜首。

PSG賽前已確認有多位主力球員不能上陣，包括確診武漢肺炎的中場安達靴里拉、停賽的迪馬利亞已及有傷在身的馬昆奴斯哥利亞、莫路伊卡迪、達斯拿及馬高華拉堤等，及後連尼馬也因代表完巴西踢了兩場世盃外圍賽，而未有進入大軍名單。不過，PSG今戰有由愛華頓借入的摩斯堅恩及從巴塞隆拿買下的拉芬拿艾簡達拿處子登場，麥巴比也無大礙可擔正。

PSG最終在陣容不整下仍輕鬆大捷，或要感謝對手尼姆提早在12分鐘已10人應戰，中堅蘭特爾飛鏟拉芬拿艾簡達拿，被紅牌驅逐。巴黎結果在33分鐘打破缺口，麥巴比接應拉芬拿直線高速沿左路殺入禁區，再扭過出迎的對方門將，窄位將皮球送入空門。

換邊後，PSG繼續掌控大局，費奧倫斯曾在66分鐘射中柱，但這位表現搶眼的意大利右閘，於77分鐘接應沙拉比亞頭槌二傳，門前頂成2:0。83分鐘，又是沙拉比亞直線助攻，麥巴比呈單刀姿態入禁區，射入個人今仗第2球；5分鐘後，沙拉比亞也終於找到入球，禁區內左腳勁射破網，帶領球隊以4:0大勝。

PSG開季時在武肺陰影籠罩下，曾在頭兩輪賽事均落敗，但現時已返回正軌累積5連勝，也暫時在其他同輪賽事未展開前，以得失球差壓過同賽7場也累積15分的雷恩上榜首，但有機會在周日排名第3的里爾與第4的朗斯硬撼後，被其中一隊取代一哥位置。

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