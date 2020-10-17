蘇超｜謝四再次揚威老廠打吡 格流作客2球力挫些路迪

周六蘇超早場有老廠打吡上演，些路迪於主場迎戰格拉斯哥流浪。由謝拉特領軍的格流最終憑着後衞高臣在上下半場各入一球，以2:0力挫些路迪，連續兩季作客也贏波而回。賽後格流以29分繼續穩坐榜首，領先少賽一場的些路迪4分。

開賽初段格流入局明顯較快，更於9分鐘就取得領先優勢，靠着獲得一次罰球機會，達華尼亞斬入禁區內，後衞高臣在門前無人看管下頂入。15分鐘些路迪有一次黃金機會，奧辛尼艾度亞迪轉身的射門踢高。雖然格流在及後一段時間受壓，不過些路迪的進攻效率低下，半場4次射門無人中目標，令格流半場領先1:0回更衣室。

54分鐘，高臣接應隊友橫傳後撞射，不過被對方守將擋出，混戰中高臣再次成功補中，助格流領先2:0。戰至81分鐘，些路迪又再次獲得一次黃金機會，利治格菲斯獲得半單刀機會，避過門將後可惜角度太窄，轉身射門直接被格流門將接實。最終些路迪在全場5次攻門無一中目標下，以0:2不敵格流，今季的不敗身率先被打破。

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