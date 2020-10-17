英超｜不滿軒達臣絕殺入球被判詐糊 高普：睇唔到點會係越位

利物浦周六在英超聯賽，以2:2賽和同市宿敵愛華頓，當中佐敦軒達臣在完場前的絕殺入球，在VAR介入後被裁定傳球的沙迪奧文尼輕鬆越位，入球無效。判決惹來不少爭議，利物浦領隊高普亦表明不同意有關判決，並認為紅軍值得全取三分。

「在表現方面，我真的非常高興。這是我上任以來，在這裏踢得最好的一場作客賽事，而在變陣之後，我們讓對方藉兩個死球攻勢取得兩個入球。」高普說。「面對一支近況大勇的球隊，我們仍能佔盡上風，今日發生了很多不同的事情，在華基爾雲迪積克與比克福特的事件上，我看不到越位。我沒有看重播，但既然花了一段時間才得出裁決，我相信也不會太明顯吧，但比克福特卻令VVD退下了火線。比克福特徹底踢中了他，我要再看一看。」對於佐敦軒達臣的絕殺入球被判「詐糊」，高普亦直言不認同球證的判決。「我看過了完場前被判無效的一球，從畫面上看來，那並不是越位。我不知道這怎麼會是越位，有人可以給我解釋一下嗎？我們應該可以贏下這場比賽，面對實力與信心兼備的對手，我們踢了一場很好的比賽，由開賽第一秒就以控制戰局，實在是非常出色。」他說。

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