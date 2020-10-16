EFL轉會窗｜死線日紅軍借走兩將 威爾遜艾利洛去英冠打滾

由於疫情影響之下，這次的夏天轉會窗加入一個特別的英格蘭足球聯賽會（EFL）轉會窗，在10月5日英超轉會窗結束後，英超球會在17日之前仍然可以與英冠、英甲及英乙的球隊作交易。在EFL轉會窗的最後時刻，利物浦宣佈將中場哈利威爾遜外借至卡迪夫城一年，另一位17歲中場哈維艾利洛同樣外借加盟至布力般流浪。

各支英超球會無法在這個EFL轉會窗互相進行交易，因此各英超球會只可以與英冠、英甲及英乙球隊進行交易。現年23歲的哈利威爾遜上季外借至般尼茅夫，不過後者降班後令他今夏回到利物浦，但是在一隊競爭激烈的情況下以及希望參與明天的歐國盃，威爾遜只好繼續自己的外借生涯。本來有指史雲斯同樣對威爾遜有興趣，但是威爾遜最終決定選擇卡迪夫城。

另一位17歲中場哈維艾利洛，今季曾經在英聯盃為利物浦上陣過1次。不過考慮到現時在利物浦的機會不多，加上迪亞高祖達來投以及梳頓沙基利留隊，艾利洛選擇在EFL轉會窗的最後一刻外借至英冠球隊布力般流浪。

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