EFL轉會窗｜韋斯咸 熱刺死線日齊簽人 槌仔新兵因體測肥佬由買變借

英格蘭足球聯賽會（EFL）轉會窗周五關閉，周日會在英超對壘的韋斯咸與熱刺，分別在死線日增兵。韋斯咸從賓福特引入翼鋒賓華馬一度出現阻滯，這名阿爾及利亞國腳竟起初不過體測，幸球會最後仍能以先借後買方式落實交易；熱刺則從史雲斯簽下威爾斯22歲中堅祖朗頓，轉會費據報達1,500萬鎊（約1.5億港元），但兩人都難趕及在周日替球隊首度披甲。

疫情影響下，今夏的英超轉會窗雖已於兩周前率先關閉，但英格蘭足球聯賽會（EFL）轉會窗獲准至英國時間今周五（10月16日）下午5時才關上，而英超球會可在這段時間，繼續與英冠、英甲及英乙的球隊進行交易。韋斯咸在轉會窗關閉前，與賓福特達成賓華馬的轉會協議，轉會費為2,500萬鎊，另加500萬鎊浮動條款，合約為期5年，但怎料這位阿爾及利亞翼鋒懷疑在體檢第2階段的血液檢測中不通過，使交易細節出現改動，球會改以先借後買方式引入這位25歲球員，先給予賓福特400萬鎊借用費，季尾再決定會否動用餘下的2,600萬鎊來完成永久性轉會。

賓華馬過檔後將會穿上球隊9號球衣，他透過韋斯咸官網表示：「我很高興能成為這支球隊的一分子，韋斯咸是一間擁有悠久歷史的球會，也已在英超打滾了很長時間，我和領隊（莫耶斯）溝通過，知道他希望我能帶來甚麼，我會嘗試達到他的期望，因為他給予我信心，我也希望可以在球場上回報他。」

至於熱刺就在同一日完成今夏第7宗增援，以1,500萬鎊簽下祖朗頓強化防線。球會在官方Twitter放出祖朗頓加盟的片段，還找來他在隊內的兩位威爾斯「師兄」加里夫巴利及賓戴維斯介紹他出場，兩人搞笑地在熱刺總部內拿着對講機扮與保安通話，叫他們不要放這位下周就23歲的後衞入內。祖朗頓與熱刺簽約5年，來季將會穿上14號球衣，曾代表威爾斯在國際賽上陣過7次。

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