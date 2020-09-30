周末專題｜利物浦愛華頓默郡打吡周六爆發 肥安占士第三度合作拖肥大爆發

周六英超大戰愛華頓迎戰利物浦，「拖肥」今季彈起，與球隊中場線得到大幅強化不無關係，當中表現最搶鏡的哥倫比亞國腳占士洛迪古斯，至今4場英超交出3入球2助攻出色數據，他在皇馬被視為已經玩完到轉戰英超重生，與他第三度合作的老練主帥安察洛堤居功不少，二人感情超越將帥更像父子，擦出最大火花炮製拖肥大爆發。

國際賽後歐洲各地本土聯賽重開，英超周六早場上演默西賽德郡打吡戰，愛華頓主場迎戰利物浦。紅軍上季以幾近無敵姿態首奪英超，但到今季形勢卻出乎意料地，目前由同市另一球隊愛華頓以4戰全勝強勢居榜首。意國主帥安察洛堤執教生涯走遍意英西德，在各國頂尖豪門球隊執教過，亦曾贏過意甲、英超、德甲以至歐聯等重要錦標，用兵能力無須置疑，如何與人交流溝通，帶出球員最佳水準也是他的拿手之處。

占士洛迪古斯在14年世盃決賽周上位進一步廣受認識，同年夏天便由摩納哥轉投西甲皇家馬德里，首次與安察洛堤合作。安帥在該季結束後便離開皇馬，到16年加盟德甲拜仁慕尼黑執教，翌季17/18球季前，安帥向皇馬借用已不受教練施丹重用的占士，好景不常在拜仁季初戰績未如理想下，安帥在17年9月便被辭退，第二次合作時間竟然出乎意料地更加短暫，只得兩個月。

有趣的是，雖然占士與安帥近年在皇馬與拜仁兩支班霸贏下不少錦標，然而二人合作下，只曾在14/15球季一起贏得歐洲超級盃與世冠盃兩個冠軍，顯然仍未夠喉。安帥在今季季前看準機會，出手簽入在皇馬過了一季路人甲的占士。第三次合作似乎他們在愛華頓擦出最大火花，首戰便助球隊在英超作客擊敗熱刺，連同英聯盃至今7戰全勝，開創球會逾百年的最佳開局。

安帥擅長與球員好好相處，以往在皇馬與基斯坦奴朗拿度、沙治奧拉莫斯與莫迪歷等關係甚佳，占士亦然。球場上安帥為占士打造出最好環境，前鋒卡維特利雲把握力強，有占士的策動與輸送，在今季英超已入6球並列射手榜榜手已是效果理想的最佳證明。能翼能鋒的李察利臣，雖然今季聯賽暫時僅入1球，其側擊力仍是愛華頓的一大利器；與占士一樣在今季新加盟的另外兩名中場杜哥利及阿倫盧利奧，則能為一眾衝鋒陷陣的前線球員提供最佳保護，今季的拖肥中前場無疑得到全面升級，攻守兼備。

對於愛將加盟後表現良好，安察洛堤亦老懷安慰：「一眾前鋒必定能夠受惠於占士的輸送，他是一位出色的助攻能手；卡維特利雲是一位具質素的前鋒，在隊友幫助下有能力在今季攻入20球。己隊擁有兩名出色射手（卡維特利雲及李察利臣），身後有占士及基菲爾施古臣支援，若未能各入20球，實在有點說不過去。」安帥還打趣說：「有這些出色助攻手，就算是我落場也能做到（入20球），那麼他們也可以。」占士與安帥唯一合作足一整季的14/15球季，皇馬王牌前鋒基斯坦奴朗拿度在該季各項賽事共入61球，是他至今單季最高入球數字，占士與肥安合作，確有一手。

安察洛堤的信任，換來占士以表現作出回應，失意於皇馬後再次獲得被重用下，自然會更加賣力。占士本身個人能力甚高，除了能傳外亦擅射，這名14年世盃金靴獎得主遠射能力出色，經過短短4場英超便有3入球2助攻的出色數據，亦以表現來信服隊友；加上其哥倫比亞同胞耶利文拿本身是效力愛華頓，加上不少隊友都能說西班牙文，如李察利臣、安祖高美斯及盧卡斯迪治尼等，更有助占士融入球隊，種種原因，令占士轉戰英超短短時間便能夠適應並有出色表現。

占士小檔案

出生日期：12/07/1991（29歲）

國籍：哥倫比亞

身高：1米80

位置：進攻中場、翼鋒

曾效力球會：

恩維多加（哥倫比亞，06-08）

班菲特（阿根廷，08-10）

波圖（葡萄牙，10-13）

摩納哥（法國，13-14）

皇家馬德里（西班牙，14-20）

拜仁慕尼黑[借用]（德國，17-19）

愛華頓（英格蘭，20-現在）

主要錦標

班菲特：阿甲（09）

波圖：葡超（11, 12, 13）、歐霸盃（11）、葡盃（11）

皇家馬德里：西甲（17, 20）、歐聯（16, 17）、歐超盃（14, 16）、世冠盃（14, 16）

拜仁慕尼黑：德甲（18, 19）、德盃（ 19）

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