英超●不斷更新｜曼城鬥阿仙奴 上半場開波！

【曼城0:0阿仙奴】
7分鐘，曼城的馬列斯右路傳急勁高波，阿古路接應一頂高出。
0:30am
【曼城0:0阿仙奴】
上半場開波！
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陣容短評：曼城中場奇雲迪布尼早前代表比利時出戰歐國聯時受傷，今仗無緣上陣，加比爾捷西斯亦未傷癒。可幸的是，在6月中膝部受創後一直休戰的阿古路已經康復，並已全面復操數天，成功趕及以正選姿態上陣鬥強陣出擊的阿仙奴。
曼城正選陣容（4-3-3）
門將：艾達臣摩拉斯
後衞：基爾獲加、魯賓戴亞斯、尼敦阿基、祖奧簡斯路
中場：貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪、菲爾科頓
前鋒：馬列斯、阿古路、史達寧
阿仙奴正選陣容（4-3-3）
門將：賓特尼奴
後衞：比利連、加比爾馬加希斯、洛賀丁、基蘭泰亞尼
中場：丹尼施巴路斯、格列沙加、布卡約沙卡
前鋒：韋利安、奧巴美揚、尼高拉斯比比
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