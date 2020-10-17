港超聯｜南區或再提拔青年軍 復賽班底戰新季

上季打入菁英盃決賽的冠忠南區，新季陣容沒有大變，以復賽班底為主，新兵只有東方借將唐道碧及一位尚未亮相的外援，領隊貝可泓指，今季宗旨是盡量提升更多青年軍，亦會考慮多簽一名外援。

南區球球季停擺期間，陣中大部份外援離隊，只餘下轉任教練的列文及川瀨浩太，並簽入佐佐木周及史提芬彭利拿兩位外援，後兩者已在復賽上陣。新球季即將展開，列文將繼註冊為球員，加上一位已抵港，正隔離中的新外援，南區目前有五名外援，仍有一個外援名額。

貝可泓表示，會考慮多簽一名外援，而今季會續繼提升有潛力的青年軍，今日已有多名青年軍隨隊操練，貝可泓說：「會給予更多機會他們操練，暫時只是跟操，再作觀察，有能力的，或會提升至一隊出戰菁英盃。」與復賽時相比，南區只有叢振洪一人離隊，這位年青守將今日為飛馬於友賽中披甲。

富力散班，多位高質素球員流入市場，但貝可泓指球隊暫未考慮簽入這些球員，他說：「想先給予機會現有的球員，且富力的球員太貴了，組軍時也沒有想過這種況，每個位置都已有足夠球員了。當然他們都很高質素，一定可以幫助到球隊，但我們的薪金也未必滿足到他們。」

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