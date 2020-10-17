周六好波連場！三大打吡連續上演 深夜仲有曼城大戰阿仙奴

經過過去兩星期的國際賽期後，各大聯賽終於在周六重燃戰火，而且更好波連場！打頭陣的英超賽事晚上七點半就上演頭場，愛華頓在主場迎戰利物浦的默郡打吡，同時間蘇超亦有些路迪對陣格拉斯哥流浪的老廠打吡。去到深夜十二點意甲就有米蘭打吡上演，至於喜愛英超的球迷，就可以繼續欣賞曼城大戰阿仙奴。

作為英超早場賽事，愛華頓對陣利物浦的這場默西賽德郡打吡吸引力十足，事關開季四戰全勝位列榜首的愛華頓，今季整體戰力提升，面對上季英超冠軍利物浦，安察洛堤有望帶隊結束在打吡戰十年不勝的尷尬記錄。另一邊廂的蘇超，同一時間亦有些路迪惡鬥格拉斯哥流浪的老廠打吡，兩隊今季在聯賽也保持不敗，不過格流暫時只以1分優勢領先榜首，而且更多踢一場，假如今季格流領隊謝拉诊想打破些路迪在蘇超的壟斷，今場絕對不容有失。

緊接着在深夜上演的米蘭打吡，其實近年AC米蘭在打吡戰中也是輸多贏少，不過適逢球隊開季狀態正佳，必定希望在打吡中擊敗由干地帶領的國際，並且向歐聯席位繼續進發。假如對意甲沒有興趣的話，深夜十二點半仍然有曼城主場對陣阿仙奴這場英超大戰上演，兵工廠開季表現同樣對辦，不過今場對手為昔日曾在曼城合作過的哥迪奧拿，雖然藍月今場失去了主力奇雲迪布尼，但實力仍然不容忽視，且看領隊阿迪達有沒有「奇招」可以應付自己的哥帥。

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