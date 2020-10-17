MLB季後賽｜韋史密夫捧打韋史密夫 道奇靠三分砲反勝勇士

周五MLB國聯冠軍戰，落後1:3的洛杉磯道奇今場背水一戰，他們在首五局都被領先的情況下，憑着捕手韋史密夫（Will Smith）第六局面對亞特蘭大勇士跟自己同名同姓的後援投手韋史密夫，打出反超的3分全壘打，協助道奇終以7:3擊敗勇士，成功將系列賽帶入第六戰。

道奇作為今季常規賽唯一一支勝率能夠超過七成的球隊，冠軍戰被看好能夠輕鬆擊敗勇士，惟他們爆大冷先落後兩場，雖然第三戰破紀錄單局豪取11分，以15:3大勝勇士場數追近至1:2。但第四戰球隊押出王牌投手卻梳（Clayton Kershaw）亦未能壓制勇士打線，被勇士再贏一場，令道奇陷入落後1:3的劣勢。

道奇今場不容有失，但勇士開賽已連取兩分領先。不過勇士四局上換投後，道奇的施格（Corey Seager）隨即打出陽春砲破蛋。關鍵的六局上道奇一、二壘有人之下，道奇捕手韋史密夫面對勇士投手韋史密夫，為MLB史上首次在季後賽出現同名同姓的兩位球員進行投打對決，最終道奇的韋史密夫咬中一記94.5英哩的速球打出三分砲反先。

七局上道奇再取三分，其中施格打出今仗第二支全壘打，助球隊奠定勝局，以7:2擊敗勇士追近場數，第六戰將在香港時間明早4點30分上演。

另外，同日上演的美聯冠軍戰第6仗，侯斯敦太空人得勢不饒人，一度落後0:3的他們上仗成功追近至2:3後，周五再贏一場7:4，將坦帕灣光芒的優勢完全抺走，明早8:30會在系列賽上演第七場「生死戰」，且看太空人能否完成不可能的任務。

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