意甲｜IG騷肌再開直播同球迷傾偈 C朗：我冇違反防疫條例！

祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度早此為葡萄牙國家隊服役期間，確診武漢肺炎，隨後需要乘搭救護飛機返回都酣，被意大利體育部長施巴達科達直指這位球星違反國家的防疫條例。目前身處家中隔離的C朗周五在IG上載了一張坐在泳池邊的照片，隨後又在IG開直播向球迷報平安，更重申自己未有違反任何防疫條例。

此前施巴達科達就直指C朗未有獲得國家衞生部門授權回國，因此違反了意大利的防疫規例。不過周五從IG照片中可見C朗未有受到這件事情影響，即使隔離期間心情依然不錯，坐在泳池邊向鏡頭微笑，即使在家中隔離仍游泳鍛煉身體，並且在照片中寫上：「不要讓不能做的事，妨礙到你能夠做的事。」

不過隨後C朗在曬太陽期間，於IG開直播與球迷進行交流，同時回應施巴達科達的指控：「我現時狀況很好，昨晚亦睡得很好。我感覺很快可以恢復，已經急不及待重新訓練了。不過我所做的一切（返回都靈）是跟隨既定程序，意大利有人說我不遵守規則，這是錯的，我一直未有與任何人接觸，甚至回到都靈後也沒有。我的家人住在屋內的另一層，我們沒有聯繫。最後，我祝大家健康，並且希望大家不要害怕病毒，而是要面對現實。」

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