英超｜執教藍軍以來首次聯賽主場失3球 林伯：我哋要踢穩啲

周六車路士於主場面對修咸頓，雖然一度領先2球，不過最終在下半場補時階段慘遭修咸頓逼和3:3，最終只得1分。而且據統計，這是領隊林柏特執教藍軍以來，首次於聯賽的主場比賽中失3球，而今季藍軍已經在聯賽失了9球。賽後林伯就表示，球隊需要減少犯下太多個人錯誤。

對於藍軍再次於聯賽最後時刻失分，賽後林伯表示：「我們一度取得兩球領先，這是我們整季以來最好的表現。不過修咸頓是一支好球隊，他們一直向我們施壓。不過下半場我們無法保持上半場的表現，我們要做得更好。球隊需要踢得較穩，因為太多個人錯誤只會給予對方更多機會。」

另外今場正選把關的阿列沙巴拿加（Kepa），在第二個失球時與葛特蘇馬齊齊犯錯，林伯繼續力撐：「Kepa需要變得更強大，這是精英運動當中，一位門將需要做到的事。他會獲得我和其他隊友的支持，他今天也有造出一些精采的撲救。不過艾度亞文迪會在下周復出，他會要我的選擇。」

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