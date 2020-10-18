武漢肺炎｜中招好友唔隔離仲上門拜訪 朗尼隨時做播毒者

英國傳媒報道，朗尼上周四在曾招待一位確診武漢肺炎的朋友，其後更如常代表打比郡鬥屈福特，他有可能已經成為「播毒者」，目前他已正接受緊急的病毒測試。

上周四朗尼在家中招待好友企業家班士尼（Josh Bardsley），班士尼更送了朗尼一隻名貴手錶，其後他在周五晚上就如常代表打比郡在主場迎戰屈福特。不過，原來班士尼被告知他的武肺病毒檢測結果呈陽性，但他未有進行自我隔離，並去朗尼家中作客，除了違反政府規例外，更有可能把病毒傳染給朗尼一家。

朗尼其後發聲明表示，自己對好友班士尼事前確診是毫不知情，假如他知道好友正接受測試，他會拒絕與他見面，朗尼更表示憤怒和失望，因為今次的事情令他違反了政府和NHS的規則。有指打比郡和屈福特的職球員很可能亦需要接受緊急的病毒測試。

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