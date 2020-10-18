英超戰報｜華拿梅開二度都冇用 修咸頓補時3:3逼和車路士

周六英超十點場，車路士於主場迎戰修咸頓。車路士雖然先靠新兵迪姆華拿梅開二度，曾一度領先兩球再手。隨後藍軍有個別球員先後犯錯，讓修咸頓連追兩球平手，即使夏維斯同樣射入處子球，但補時修咸頓靠維斯達加特頭槌逼和3:3，最終搶回一分。

由於車路士新門將艾度亞文迪於國家隊服役期間受傷，今場續由阿列沙巴拿加（Kepa）把守最後一關，前線就有基斯甸普列錫復任正選，另一位新援薛耶治就先列後備。修咸頓方面，今夏回歸母會的禾確特，亦事隔14年再度披甲修咸頓戰衣。

開賽初段藍軍佔據主動，3分鐘先有芝維爾在左路射門被撲出，14分鐘迪姆華拿接應芝維爾傳中頭槌頂入，不過越位在先入球無效。不過加盟藍軍後連續4場聯賽「食白果」的華拿，終於在15分鐘找到英超首個入球，接應傳球轉身避過碧拿歷克後殺入禁區，推大位再避開幾位守將後射入，用個人能力助車路士先開紀錄。

戰至28分鐘，佐真奴費路於後場放長傳，華拿再次壓過碧拿歷克入禁區，再將球挑過門將阿歷士麥卡菲後用頭槌頂入，為車路士建立兩球優勢。不過隨後修咸頓開始壓上進攻，43分鐘，夏維斯在後場控甩波被對方搶走，丹尼艾格斯接應直線後避過Kepa後將球射入，半場前為修咸頓追成1:2。

換邊後57分鐘，車路士後防又再次犯錯，葛特蘇馬回傳軟弱無力，Kepa出迎又無法截到皮球，令查阿當斯在門前勁射得手，助修咸頓追和。但2分鐘後，車路士一次反擊，華拿於右路橫傳，夏維斯在中路輕鬆射入英超首球，車路士再次領先3:2。戰至補時階段，修咸頓一次罰球機會，蘇馬解圍不遠，禾確特將球踢入禁區，維斯達加特在門前頂入，修咸頓在最後階段成功搶回一分。

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