英超戰報│榜尾戰富咸錫菲聯1:1平手 米祖域宴客又輸12碼成罪人　

周日英超早場，兩支開季至今全敗的球隊錫菲聯及富咸正面交鋒。雖然富咸有盧卡文下半場先開紀錄，但始終未能贏波，被錫菲聯前鋒比利沙柏射入12碼追平，雙方1:1打成平手。而富咸前鋒阿歷山大米祖域比賽中既射失12碼，又犯規連累球隊失12碼，可謂球隊的罪人。

今仗富咸有新兵的羅夫度斯卓克及盧卡文擔正，而錫菲聯方面從利物浦加盟的小將利安比維斯達先列後備。上半場錫菲聯佔盡優勢，可惜多次機會未能轉化成入球，其中37分鐘中場辛達貝治右路傳中，富咸守衞情急之下擺烏龍，惟VAR翻看慢鏡發現辛達貝治越位在先，入球被推翻，半場雙方打成0:0。

富咸下半場明顯搶回不少攻勢，錫菲聯的積克羅賓遜迎頂時舉高手，球證直指12碼，惟富咸操刀的阿歷山大米祖域射門高出，未能助球隊開紀錄。不過其後富咸繼續搶攻，更在77分鐘有新加盟的盧卡文一次個人表演，左路扭過兩名錫菲聯守將後勁抽網頂，助球隊先開紀錄之餘，亦取得個人職業生涯首個英超入球。

正當富咸有望取得今季英超首個3分之時，臨完場前5分鐘錫菲聯一次死球攻勢，米祖域情急之下解圍踢中積克羅賓遜，VAR通知球證翻看慢鏡後，決定吹罰12碼，比利沙柏操刀一射中鵠追成平手。尾段米祖域有多次頭槌攻門機會，可惜未能把握，最終雙方打成1:1平手各得今季第一分，惟兩支球隊開季5場仍未打開勝利之門。

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