西甲戰報｜皇馬0:1不敵升班馬 國家打吡前巴塞一齊輸

皇家馬德里和巴塞隆拿在西甲國家打吡前一輪比賽齊齊輸波，其中，榜首隊皇馬於主場被「升班馬」卡迪斯以1:0擊敗，巴塞隆拿作客亦以0:1受挫基達菲，一對死敵同日吃到今季在聯賽的首場敗仗。

主場迎戰卡迪斯的皇馬開賽2分鐘便險被尼格度攻門得手，幸而沙治奧拉莫斯成功護空門。不過，客軍於16分鐘由安東尼羅辛奴接應尼格度頭槌傳送後射入而領先1:0。

落後一球的皇馬於半場一口氣換了四名球員，比賽尾段再換入盧卡祖域，但始終未能扭轉敗局。皇馬於67分鐘有雲尼斯奧斯祖利亞頭槌攻門不入，盧卡祖域則於上場後迅即破網，但頭槌助攻的賓施馬越位在先，入球無效。賓施馬81分鐘接應盧卡祖域傳送後於禁區外遠射又中楣，皇馬最終以0:1落敗，西甲15場不敗走勢告一段落，卡迪斯則是自1991年以來首次在聯賽戰勝皇馬。

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