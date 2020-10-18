日職｜3:0大破名古屋鯨魚 川崎前鋒創11連勝新紀錄

川崎前鋒周日在日職聯賽，藉着三笘薰先開紀錄，加上謝斯爾卡度素梅開二度，於主場以3:0大破名古屋鯨魚，創下聯賽11連勝新紀錄。全取三分後，川崎前鋒以65分繼續高踞榜首，拋離次席的大阪櫻花17分。

實力明顯較強的川崎前鋒，在開賽初段已佔盡優勢，但一直要到完半場前一分鐘，才由三笘薰打破僵局，在門前射成1:0，這亦是他今季第11個入球。易邊後川崎繼續加強攻勢，並藉謝斯爾卡度素在47及65分鐘連入兩球，最終以3:0擊敗鯨魚。

同日，在聯賽榜排第三的FC東京，作客以0:1不敵FC橫濱。FC東京雖然全場佔盡優勢，並錄得20次攻門機會，但一直未能打破缺口，最終在完場前兩分鐘，被FC橫濱的草野侑己轟破大門，以0:1敗陣。FC東京教練長谷川健太直言，對球隊落敗感到可惜。「我們曾有幾次奠定勝局的機會，可惜卻未能好好把握。」他說。

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