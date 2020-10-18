英超｜疑傷及右膝十字韌帶 VVD接受專科檢查

上周六默郡打吡利物浦作客遭愛華頓逼和2:2，除了完場前被VAR推翻絕殺球痛失兩分外，兩名大將華基爾雲迪積克（VVD）及堤亞高艾簡達拿均被鏟傷。當中有傳VVD右膝十字韌帶受傷，恐要休戰長達八個月，提早收「咧」。英國傳媒就指，利浦周日已安排這名荷蘭中堅接受專科檢查，以確認傷情。

VVD在開賽後五分鐘，便遭愛華頓門將比克福特撞傷，需要退下火線。雖然當時他能夠自行離場，但賽後紅軍仍安排他入院檢查，而他在離開醫院時，亦要撐着拐杖。

利物浦領隊高普賽後曾表示，VVD傷勢不輕：「我不知道，但情況並不好。我已經不知道VVD連續踢了幾多場比賽，他一直都是帶着各種傷患上陣。他未能繼續比賽，即是說情況不妙。」Bein Sport其後又引述消息指出，VVD為十字韌帶受傷，或可能迎來7至8個月的養傷期，今季隨時報銷。利物浦周日就安排他接受專科醫生的進一步檢查，以確認傷情。

至於同場被李察利臣鏟傷的堤亞高艾簡達拿，據報傷勢比最初估計輕微，應無大礙。

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