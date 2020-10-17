英超｜159場入100球紅軍史上第3快 沙拿效率勝科拿魯殊

利物浦周六在默郡打吡戰，作客以2:2賽和愛華頓，當中埃及前鋒穆罕默德沙拿，成功取得加盟紅軍後第100個入球，成為球會史上第三快達到此一里程碑的球員。

沙拿今仗戰至72分鐘，乘對方守衞耶利文拿解圍不遠，在禁區內一射破網，協助紅軍領先2:1。翻查紀錄，17年由羅馬過檔利物浦的沙拿，只用了159場比賽，就已經在各項賽事合共為紅軍攻入100球，僅次於亨特（144場）及柏堅遜兩位前輩，效率更勝科拿（165場）、魯殊（166場）與奧雲（184場）。沙拿是利物浦創會128年以來，第17位成功取得100個入球的球員，而對上一位則是在08年達標的謝拉特。

雖然沙拿今仗表現出色，但對於華基爾雲迪積克與堤亞高艾簡達拿齊齊受傷，佐敦軒達臣的絕殺入球又被判無效，利物浦領隊高普直言沒有心情為沙拿慶祝。他說：「我希你（記者）找找自己的筆記，看看我一直以來如何讚美沙拿與其他隊員有多出色。那個入球真的很精采，但我現在沒有心情談論它。對，那是一個很精采的入球，那些數字亦很厲害，真的很瘋狂，但就算是沙拿，在此刻也不會想談這些。」

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