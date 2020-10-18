湖人慶祝派對獨缺AD

【綜合美國外電】剛贏得隊史第17個NBA總冠軍的湖人，封王慶祝活動因應疫情要暫時延期，不過「紫金兵團」就率先在主城市洛杉磯舉行一個奪冠派對，勇奪總決賽MVP的勒邦占士 （LeBron James、LBJ）、中鋒懷特侯活（Dwight Howard）、古斯馬（Kyle Kuzma）等球員都有攜眷出席派對，眾人飲酒狂歡氣氛高昂，但就未見安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）身影。

據美國傳媒TMZ報道，上周二返抵洛城後各自回家休息的湖人，日前再在洛杉磯馬里布海灘一間名為Nobu的日式餐廳聚首，舉行奪冠後派對狂歡，可見LBJ及一眾球員穿上夏威夷風的休閒服飾現身，感覺很「chill」；他們在前往餐廳時，更被拍到自律地戴上口罩。除了慶祝球隊奪冠，今次也是個couple dating的活動，LBJ、侯活、古斯馬、丹尼格連（Danny Green）都攜眷出席，而朗度（Rajon Rondo）、馬基夫莫里士（Markieff Morris）和樸比（Kentavious Caldwell-Pope）等人都有出席，但當中卻未見奪冠功臣之一的AD出現。

尼納特「輪休」惹不滿

另外，作為19/20球季冠軍大熱球隊之一的快艇，最終提早在西岸次圈被金塊淘汰出局。曾帶領速龍奪冠的球星尼納特（Kawhi Leonard），把一套稱為「輪休」的負重管理（Load management）計劃帶到快艇，並「攞正牌」避開球隊緊密賽程，兼受到快艇嚴密保護，有傳此做法引起不少隊友如比華利（Patrick Beverley）、夏利爾（Montrezl Harrell）和路威廉士（Lou Williams）等不滿。