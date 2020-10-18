西甲｜美斯向高文表明心跡 明年夏天勢離隊投「城」

英國傳媒報道，朗奴高文透露曾與美斯真誠會談，後者表明希望加盟曼城與哥迪奧拿再合作，這名巴塞隆拿教練則說服美斯專注在巴塞最後一個球季。據《鏡報》報道，朗奴高文滿意美斯的反應，但已準備好今季後將不會與美斯在魯營合作。

美斯今夏曾要求以自由身離隊，惟巴塞指美斯可以自由身離隊的條款已過期，巴塞會長巴杜美奧強調，需要滿足7億歐元買斷條款美斯才能離隊。

高文表示︰「我一直希望美斯今季可留效，如果他在夏天離開，我在巴塞的情況會很不同。他希望離隊，但球會對他亦很清楚，買斷條款是如此之高，在這些時候，世上沒有任何球會會付出這樣的代價。」

高文透露︰「我到他的家花時間聽他說的所有事，但我同時向他解釋，我並不是他與會方問題的一部份，我告訴他我將準備如何工作以改變事情。我們最後談到足球戰術，以典型的足球聊天結束，那使我相信他真正愛好這項運動，而他仍然想為巴塞投入一切。」

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