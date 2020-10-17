武漢肺炎｜21歲捷克新星禾祖奧蘇娃中招 去年法網決賽僅敗一姐芭迪

體壇再有運動員確診武漢肺炎。來自捷克的21歲網球新星禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova），原定周五會參與在家鄉舉行的Banka Ostrava網球公開賽，惟她出戰首圈前接受病毒檢測，證實染上了武漢肺炎，無奈退賽。

現時在女單世界排名第20位的禾祖奧蘇娃，在去年的法國網球公開賽一度殺入決賽，最後仍不敵「一姐」芭迪屈居亞軍。本周她參定打算參與在捷克奧斯特拉瓦舉行的Banka Ostrava公開賽，卻在賽前檢測中意外表現自己染疫。賽會也在Twitter證實禾祖奧蘇娃確診的消息，也表明她已經退賽：「我們要為捷克球迷帶來一個壞消息，禾祖奧蘇娃因在病毒檢測中呈陽性，需要退賽。」而她亦表示：「我很失望，但我沒甚麼能夠做到，我（身體）的感覺挺好的，希望能夠繼續保持。」

禾祖奧蘇娃的世界排名曾最高升上第14位，但在去年溫網後，她因傷提前結束2019賽季。而她今年表現未如理想，繼澳網和法網在首圈行人止步後，美網也僅打入第二圈。今個賽事是捷克政府和網球聯會幾經討論後，才獲准舉辦的賽事，今賽也吸引到英國名將干達、美國小將歌芙等球手參與。惟現時女單世界排名第13位的干達，也擔心賽事存在風險，最終選擇退賽。

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