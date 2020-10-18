西甲｜皇馬半場換4件 施丹賽後嬲爆：冇藉口輸畀升班馬

上周六西甲皇家馬德里主場爆冷以0:1，不敵升班馬卡迪斯爆出11.5倍的冷門「客Win」，其中上半場若非門將泰拔高爾圖斯連翻撲救，皇馬很可能不只落後一球，故教練施丹於半場時，一口氣換走了4名正選球員，但最終皇馬仍要以一球飲恨，賽後施丹不滿球隊表現，坦言今仗沒有任何藉口輸波。

皇馬今仗起用了艾斯高、盧卡斯華斯基斯與巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，支援賓施馬攻堅，不過皇馬經歷上半場差劣表現後，施丹於半場時立即抽起了艾斯高、盧卡斯華斯基斯與老將莫迪歷，改派馬高阿辛斯奧、費達歷高華維迪及卡斯米路上陣，同時隊長沙治奧拉莫斯因傷關係，亦由艾達米列達奧入替。

可惜皇馬經過半場4人調動後，球隊仍以一球不敵對手，賽後施丹大發雷霆：「卡迪斯擁有更快的比賽節奏及勝利渴望，我們沒有任何失敗的藉口，這是一場糟糕的比賽，我們要恭喜卡迪斯，我們對此並不高興，我們從一開始便踢得很困難，在上半場失兩、三球也不足為奇，我們沒有任何藉口輸波。」

對於隊長拉莫斯，在距離國家打吡惡鬥巴塞隆拿前7日突然受傷，施丹表示：「他感到痛楚，希望只是小問題。」

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