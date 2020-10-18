名家拆局│亨少：曼城靠防守贏波？ 還是阿仙奴慣了輸波？

英超今季入球量暴增，周六的前兩場比賽已經合共炮製多達10個入球。而過去勢必多波入的曼城對阿仙奴卻來一個反高潮，最終竟出現1:0的比數，為12年後兩軍對碰首次只有一個入球。從比賽追程看來，曼城今仗防守的確不俗，但亦不得不說是阿仙奴「夠晒幫手」

今仗曼城有奇雲迪布尼及加比爾捷西斯等受傷缺陣，不過久休的阿古路終於復出。而事實證明，這位阿根廷射手之於藍月依舊難以取替。史達寧的入球，阿古路回到近中圈位置接應傳送，然後推至禁區邊交予左路的菲爾科頓造成攻門。其後阿古路再有一記靚傳送交予科頓，只可惜後者未能把握機會。綜觀今仗阿古路的因養傷太久體力不繼，下半場幾乎尤如隱形，65分鐘就被換走。不過，他已經交出3次關鍵傳送，另外創造出2次入球機會，作為前線支點非常稱職，非「耶穌仔」可以輕鬆取代。

今仗雙方前段踢得相當膠着，曼城賽前雖然排出4-3-3，但其實是一個3-5-2，基爾獲加移入中路為右中堅。哥迪奧拿明顯吸取去季英足盃四強0:2落敗的教訓，針對性防守阿仙奴的左路強邊，未開紀錄之先阿仙奴踢得非常保守，但卻完全沒有任何突擊機會，不論左中堅的尼敦艾基或右中堅獲加防守兵工廠的快馬都非常出色，沒有讓對方得到太多容易機會。可以這樣說，經過對李斯特城的大敗以及對列斯聯的危機處處後，曼城今仗態度認真，非常專注，值得一讚。

話雖如此，但阿仙奴全場的表現的確令球迷失望。阿迪達接掌球隊以後，兵工廠打大戰的確有所改善，從英足盃連殺曼城及車路士，社區盾12碼射贏利物浦已可見一斑。不過，今仗面對企圖穩守的曼城，阿迪達下半場雖然轉陣改踢4-3-3，但亦未有太大改善，之後就一直與藍月在中場「鬥磨」。令人氣餒的是，奧巴美揚全場竟然未有任何一腳射門，甚至球隊尾段亦未有積極迫搶曼城，有種「谷唔起」兼提早認輸的感覺。

今仗輸波，是阿仙奴自2015年後連續第29場作客鬥big 6球隊不勝，面對今仗弱陣的曼城，阿仙奴的防守雖有改善，但進攻依舊未能與之一拼。復興之路，依然漫長。

文：亨少

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