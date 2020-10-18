恐怖攔截｜鏟到堤亞高賽後送院 李察利臣道歉：剎唔切車我唔係有心！

上周六英超早場默郡打吡大戰，兩軍賽和2:2平手，但賽事卻不算是和氣收場，事關紅軍中場華基爾雲迪積克被愛華頓門將比克福特，疑似被鏟至重傷之外；愛華頓前鋒李察利臣亦於完場前，飛鏟利物浦中場堤亞高艾簡達拿領紅，賽後堤亞高更要入院檢查傷勢，暫未知具體的受傷情況。

賽後李察利臣在其個人網頁公開道歉：「所有認識我的人，都知道我從來不是一名暴力的球員。今天發生的事情，純粹是過度投入比賽的後果，我並非有心傷害堤亞高的。當我看到將要碰撞時，我抬起腳嘗試改用膝頭，這是快速的比賽中無可避免的。」

「我已經向他發訊息道歉，我亦希望在此公開道歉，我希望他沒有受傷一切安好。我亦想向我的隊友、球會及球迷致歉，我至少要停賽一場，很不幸除了反思、工作及重新出發之外，我沒有東西能夠改變。」

至於利物浦領隊高普賽後表示：「李察利臣的紅牌，不僅是愛華頓的紅牌，而是對堤亞高的侵犯。堤亞高踢得很好，但現時卻不知道怎樣了，老實說他看似不太好。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！