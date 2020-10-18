港超聯｜流浪友賽大炒深水埗 李輝立：留預算接收華將

老牌球會標準流浪為準備即將展開的新季港超聯，今午與港甲地區隊深水埗進行非正式熱身賽，結果大勝5:0；總監李輝立表示，新季將不會用足外援名額，以留預算聘用未落班華將。

未有參與復賽的流浪正準備新季，繼上周五與傑志友賽後，今午在深水埗運動場與深水埗拍跳，中堅基藍馬缺陣，另外，早前隨隊操練的富力隊長盧均宜亦不在場，上半場由林嘉緯及祖連奴領軍領先三球，易邊後多入兩球，全場大勝5:0，當中祖連奴梅開二度。

李輝立督師時表示，巴辛、施薩及安達等舊援將不會留效，目前已簽入上季效力元朗的巴西前鋒祖連奴，亦會考慮簽入法比奧胞弟、司職中堅的盧比斯，另外，兩名新援同樣來自巴西，分別是33歲中堅杜格拉斯及24歲前鋒奧古斯杜。

他說：「這段時間收到不少尚未落班的球員查詢能否加盟流浪，高層決定新季只聘用四名外援，希望留預算簽入部份未有班落的球員，當中富力隊長盧均宜有相當大機會重返流浪。」上季效力富力的中場林嘉緯同樣有很大機回歸流浪。

此外，他透露這仍待政府批出兩名巴西新援工作證，要獲批工作證才可起程來港，抵港後還要隔離14日，之後才跟操，最快下月中才可登場，而球隊將以現有人腳出戰將率先上演的菁英盃分組賽。

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