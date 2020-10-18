德甲戰報｜羅拔仔梅拿各入兩粒 拜仁4:1輕取比勒費爾德

衞冕的拜仁慕尼黑周六憑羅拔利雲度夫斯基及湯馬士梅拿兩開二度，作客以4:1輕取比勒費爾德，在德甲聯賽榜升上第二位。

拜仁今場開賽8分鐘由湯馬士梅拿先拔頭籌，波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基則先後於25及上半場補時建功，為拜仁上陣100場累積射入了102球，助球隊完半場領先3:0。

換邊後，梅拿於51分鐘接應羅拔仔傳送後射成4:0，比勒費爾德則於58分鐘由堂安竹侓破蛋。76分鐘，拜仁有哥倫天杜利素直接領紅被逐而少踢一人，但對戰果已無影響。

同日作客以2:0擊敗奧格斯堡的RB萊比錫，以4戰3勝1和得10分續居榜首，拜仁4戰得9分升上第二，與第三的多蒙特同分。多蒙特周六是憑列奧斯於76分鐘一箭定江山，作客以1:0小勝賀芬咸。

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