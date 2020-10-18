意甲戰報｜伊巴好返即梅開二度 米蘭2:1力克國際打吡揚威

周六意甲焦點一戰，非米蘭打吡莫屬。最終年屆39歲的伊巴謙莫域戰勝武肺之後強勢復出，並在比賽初段梅開二度，領AC米蘭2:1力克國際米蘭，4年來首次於米蘭打吡中擊敗死敵，繼續保持全勝走勢。

今仗雙方都排出最強陣容，米蘭方面除了有伊巴復出擔正外，另外隊長中堅阿利斯奧羅馬洛尼傷癒復出；而國際則有盧卡古及拿達路馬天尼斯一對箭頭攻堅，新兵的阿舒拉夫及維達爾亦齊任正選。

開波僅13分鐘，高拉洛夫禁區內踢跌伊巴，球證隨即直指12碼，伊巴親自操刀雖被漢丹洛域撲出，但及後上前「執雞」得手助米蘭先開紀錄。僅3分鐘之後，米蘭一次突擊拉菲爾利亞奧左路推進傳中，門前的伊巴加一腳得手，旋即梅開二度。不過戰至29分鐘，國際一次左路攻勢，比列錫傳中尾柱的盧卡古輕鬆射入空門，助球隊完半場前追近。

下半場落後的國際米蘭繼續搶攻，亦不乏黃金機會，其中60分鐘維達爾禁區外傳高波，後上的阿舒拉夫突破越位頭槌攻門可惜斜出。而74分鐘盧卡古更在禁區內被出迎的基安盧基當拿隆馬撲跌，球證直指12碼，不過VAR團隊翻看慢鏡證實當拿隆馬未有動作，球證決定推翻12碼。最終國際無功而還，米蘭成功保持勝果，開季4戰全勝排榜首。

周六的早場，上輪未有出發赴都靈鬥祖雲達斯而罰扣分的拿玻里，於主場迎戰季初火力全開的阿特蘭。結果主隊23分鐘靠夏榮羅辛奴開紀錄，其後這位墨西哥前鋒再建一功，加上保列坦奴禁區外起腳得手，短短7分已經連入三球。臨完半場再有高價新兵域陀奧森漢入波，以4:0領先完半場，爆出150倍的半場波膽。雖然阿軍有下半場有新兵林馬斯破蛋，但仍以1:4大敗，今季首次於聯賽落敗。