英超｜VVD遭比克福特撞傷 高普：情況不妙

利物浦周六在英超聯賽，作客出戰愛華頓，後防主將華基爾雲迪積克（VVD）在開賽後五分鐘，便遭對方門將比克福特飛鏟撞傷，雙方最終賽和2:2。利物浦領隊高普賽後透露，VVD的傷勢看來不輕。

「我不知道，但情況並不好。我已不知道VVD連續踢了幾多場比賽，他一直都是帶着各種傷患上陣。」高普說。「他未能繼續比賽，即是說情況不妙。」

對於比克福特的攔截動作，高普直言絕對值得受罰：「我沒有看重播，只是在比賽即場看到，在我看來，那明顯是一球12碼。很明顯，我們看到球證舉旗示意越位，但我仍然認為球證應該看看那個犯規，可惜這種情況沒有發生。」

「我們並沒有權力，只能坐在這裏討論，我們在這個問題上要問問其他人，而不是問我。這不是守門員能在禁區內能作出的衝撞，如果不是越位的話，那就100%是12碼。」高普補充說。

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