本地球迷總會留意過80年代的精工、寶路華及南華爭霸，以至90年代東方、南華、愉園、星島及快譯通等列強逐鹿難忘場面；縱使本地足球風光不再，但這些歷史依然留在不少球迷記憶當中，80後球迷阿Kan在疫情期間想到自製8、90年代港甲迷你球衣，希望可以回憶保育香港足球歷史。

記者/攝影：曾雁平

與不少球迷一樣，Kan自小透過電視足球節目認識足球，之後隨擁南躉父親入場觀看本地足球，自此對本地足球不離不棄，求學時期與同學入場看雙料娛樂，冰河時期繼續入場支持，後來出了社會工作，開始收藏本地球衣，以尋回對本地足球的記憶。

參考日職製港甲迷你球衣

他說：「10歲左右開始迷上足球，主要是每星期通過電視台的節目及足球雜誌，起初是先接觸歐洲足球，1990年開始看世界盃，因父親關係，開始入場看本地足球；就算冰河時期也有入場支持，到2000年中期羅傑承再入主南華，他做很多市場推廣，很有心，令球市復蘇，近年因為有了家庭，加上工作關係少了入場，但仍有留意。」為了解80年代本地足球的黃金期，Kan上網翻看精工、南華及寶路華的比賽，確認胡國雄是自己心目中的最佳10號。

問到他為何會有自家設計迷你球衣（右圖）的念頭，他表示因武漢肺炎疫情多了時間在家工作，加上有留意日職球會製作的球會精品，開始思考能否自家製作港甲迷你球衣，希望帶些關於香港足球的回憶給本地球迷：「我會形容做港甲迷你球衣是回憶保育，其實這些球衣是我們那一代人成長的集體記憶，希望香港的球衣也可以讓大家留住回憶的味道。」

今年4月疫情高峯期，Kan決定將自製的迷你球衣，以【捌玖‧足印】放在社交平台作推廣，至今約半年，已有過千人讚好，反應相當不俗。他說：「最初推出是南華與精工的迷你版球衣，後來陸續推出其他90年代港甲球隊，如東方、星島、愉園、快譯通及好易通等等，連90年代尾的二合球衣也包括在內。」

年代久遠花時間翻看舊片

為將記憶變成實物，故製作相當認真，Kan花了相當多時間做資料搜集：「其實頗花時間，要在公餘時間才可做設計，一般一件迷你球衣要花幾天至一星期，時間主要用於搜尋原版球衣，如有人將實體球衣放在社交平台拍賣才可作參考，但不是每一件也容易找到，像寶路華球衣，因為年代久遠，要靠上網看低清片慢慢參詳。」

自推出不同系列迷你球衣後，有前東方青年軍聯絡Kan，直指看到這東方經典7號球衣後覺得感動得「毛管戙」。「先做李健和的7號，是因為他是香港足球的真正經典，他對賽事投入及拼勁，好有感染力。」Kan為表揚近代最欣賞的三位本地中場指揮官山度士、譚兆偉及蔣世豪，其製作的迷你球衣也可找到他們效力這些球隊的號碼，如南華10號、快譯通10號及愉園8號，當中一件更是龍獅章的港隊8號球衣。