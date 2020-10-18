意甲｜伊巴擊退武肺再贏打吡：鎖住野獸在家是錯誤的！

上周六意甲米蘭打吡，早前確診武漢肺炎的39歲瑞典前鋒伊巴謙莫域，擊退武肺後強勢復出，個人梅開二度替AC米蘭以2:1擊敗國際米蘭。賽後伊巴霸氣地表示自己十分飢渴，形容把野獸般的自己困在家中是錯誤的，最終自己復出後就大爆發。

伊巴謙莫域賽後受訪時表示：「米蘭4年來都沒有贏過打吡戰，我很飢渴，他們錯誤地將野獸困在家中兩周，今仗我證明了這一點。」

伊巴又談過中武肺的經歷：「我有點失去味覺，不過我每三日就進行檢測，沒有人能夠阻住我出戰打吡。對於12碼被救有點失望，但最重要是球隊勝出，我是陣中最老的球員，我感到自己有很多責任，但我喜歡這個感覺，他們跟隨我的腳步並渴望勝利。」

伊巴續指：「我知道自己的水平，受傷後我去了美國享受生活，我對時任領隊摩連奴稱我還未準備好，所以我去了美國。後來拉奧拿叫我回到歐洲，並稱米蘭需要我，所以我回來了，我感覺如果我的體力在10年前，無有人可以阻止我，不過他們現時亦同樣無法阻止我。」

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