賽後評論：占士、艾簡世界級中場對碰

上一次看到一名新兵對於一支球隊有如此正面影響，應該是年初波基斯費南迪斯（B費）加盟曼聯。而今季，毋庸置疑，占士洛迪古斯的加盟對於愛華頓的正面影響，從球員的自信心到全隊的發揮，明顯令愛華頓比起去季提升一個層次。

「默郡打吡」的焦點或者被球證的判決搶走，不論踢傷華基爾雲迪積克（VVD）的比克福特應否被逐，又或者佐敦軒達臣的絕殺助攻前，沙迪奧文尼是否越位在先都成為焦點。不過，占士在場上的光芒依舊難以掩蓋，今仗追和一球正是來自占士開出的角球，其實早在入球出現前，占士後半場的幾次直線都劏開紅軍防線，成功找到愛華頓的前鋒，可見其出色大局觀。

今仗愛華頓在中場承受極大壓力，全場難以組織像樣的攻勢，不過占士以一人之力仍為「拖肥」製造不止一次入球機會，下半場要不是李察利臣的頭槌中柱，占士今季有份參與的入球將可增至七球。

愛華頓因占士而提升，利物浦亦因堤亞高艾簡達拿加盟而有所改變。今仗為艾簡達拿首次正選，其中場的調度以及護球盡顯功架。今仗艾簡達拿為紅軍中觸球次數最多的中場，而尾段差一步絕殺一球，亦是他找到左邊無人盯防的文尼。艾簡達拿的到來可望增加紅軍的進攻手段，面對鐵桶防守的破局能力可望提高。

另一點，紅軍今仗再失波後，失球已多達13球。VVD傷出當然有影響，但不是唯一原因。從對維拉一戰到鬥愛華頓，兩隊後場的直線找前場球員成功率極高，亦令後防線被孤立，今仗雖有改善，但又顯示防守高波問題。現代足球防守是由前線做起，逼搶起家的高普一定知道，但現時紅軍經歷去季的成功，球員「跌watt」絕對是人之常情。不過恐怕高普要盡快調整，否則衞冕之路將極為難行。

文：亨少