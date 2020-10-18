花24小時抵波蘭　姚潔貞半馬破港績

【本報訊】半馬拉松世錦賽香港時間上周六傍晚於波蘭開賽，本地跑手姚潔貞、屈旨盈及黃尹雋為港出征各有好表現。其中傷癒復出的姚潔貞以1小時12分10秒成績打破香港紀錄，為未來爭取奧運入場券打下強心針。

自年初爆發武漢肺炎後，香港運動員鮮有機會出外比賽，幸本港疫情緩和，田徑隊獲准到波蘭北部格丁尼亞參加半馬世錦賽，但征途可謂一波三折。因各國收緊入境限制，本來他們經泰國及荷蘭轉機至波蘭，惟入境荷蘭須領事文件證明，最終要臨時購買機票至英國，再到波蘭首都華沙轉乘內陸機，花上24小時才到埗。姚潔貞與隊友屈旨盈率先在本港時間上周六下午五時出發，前者跑出1小時12分10秒位列第49名，將自己所保持的香港紀錄推快42秒，狀態大勇；屈旨盈就以1小時19分08秒刷新個人最佳成績。稍後時間出發的男將黃尹雋就在男子組跑出1小時6分58秒排在109名。

姚潔貞去年底飽受左腳骨腫傷患困擾一度休戰，加上疫情下不少賽事取消，她上一次海外賽事已是去年11月的東京世田谷半馬賽。雖今仗非奧運達標賽事，但今次再破港績，已見闊別賽場近一年的姚潔貞回復狀態，未來仍有望趕上奧運列車。姚在去年的澳洲黃金海岸馬拉松賽得第六名，要再戰一個國際田聯認可的賽事才有望衝奧，據悉她將出戰12月廣州國際馬拉松及明年渣馬，以提升排名爭取參賽資格。