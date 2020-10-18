趣趣地：摩佬勁寸手下敗將雲格自傳「遮醜」

摩連奴同雲格呢對歡喜冤家，𠵱家喺球場度已經冇碰頭，但因後者最近出自傳而隔空現「火花」。由於「教授」呢本《我的紅與白生活》新書冇提到摩佬，仲話自己希望新書偏正面，結果令對方喺上周五記招上，反諷呢位死對頭因為未贏過自己，所以唔敢喺自傳中提「醜事」。

喺對韋斯咸嘅賽前記者會上，摩連奴被問到雲格喺自傳中冇提起佢，摩佬竟直接回覆一句：「因為佢從來冇擊敗過我。」仲話：「換轉係你，你都唔會寫一個章節係一個你連續12或14場未曾贏過嘅對手，咁點解佢仲會喺本書度提到我？自傳係一件要畀你開心同驕傲嘅事，所以我完全了解呢個情況。」摩佬此言係咪一針見血就見仁見智，但事實上雲格都唔係冇擊敗過摩佬嘅。數據顯示，佢哋19次交鋒，摩連奴雖以10勝7和佔壓倒性優勢，但雲格都贏過兩次，一次係2015年社區盾，阿仙奴憑阿歷士張伯倫入波，以1:0擊敗摩連奴任教嘅車路士；另一次係16/17球季，「寸王」已轉教曼聯，聯賽次循環喺阿仙奴嘅阿聯酋球場淨吞兩蛋。不過，呢兩場比賽都已經係兩個較後時期嘅對碰，喺摩佬全盛期，雲格確實冇贏過佢。

喺摩佬反擊嘅同日，雲格都有上BBC名嘴Graham Norton嘅節目中受訪，有提到14/15球季同摩佬喺史丹福橋講手一幕，直言當時完全係自己失控主動出手推對方，而且並唔係先口角繼而動手，而係做好準備即刻同對方開拖。佢又回憶起自己每次喺比賽中落敗，都覺得好似周身唔舒服：「每當落敗，我就好似病咗咁；後生時覺得自己好難喺呢份工生存，因為嗰種緊張、高漲嘅氣氛，仲有每次落敗後嘅痛苦情緒都非常難受。」