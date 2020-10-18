巴塞首敗｜高文投訴被對方球員侮辱 「我唔會接受」

巴塞隆拿周六在西甲被基達菲爆冷以1:0擊敗，是教練朗奴高文今季出任巴塞教練後首次落敗。賽後，朗奴高投訴遭到對方球員阿倫尼安侮辱，並指自己不會覆述，因為對方的說話太醜惡。

基達菲是於56分鐘由謝美馬達射入12碼而以1:0小勝巴塞，結束聯賽對巴塞的16場不勝、自2011年11月以來首次在聯賽擊敗該西甲勁旅。比賽結束時，高文曾與基達菲主帥波達拉爭拗，他在賽後記者會上解釋︰「我對他（波達拉斯）說他的12號球員（阿倫尼安）對我並不尊重，有兩三次他對說了很醜惡的事情，我不會重覆。他侮辱了我。」

高文續道︰「他侮辱了我，表現得很不尊重。我不會接受。我不會重覆，但他說的是非常醜惡。我對波達拉斯表示他需要跟他的球員談一下，因為在現代足球中，我們不能容忍那種行為。」

就高文的言論，波達拉斯說︰「我在這裏是要談足球，不是爭議。我未跟他說話，明天我將會，但我對尼安會這樣做表示懷疑，我很了解他。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！