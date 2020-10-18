英超●不斷更新｜孫興民未夠一分鐘入波 熱刺1:0領先韋斯咸

【熱刺1:0韋斯咸】

1分鐘，熱刺的哈利卡尼後半場交長傳，左路孫興民控定扣橫大位起右腳隨即射破法比安斯基十指關。

23:30更新

【熱刺0:0韋斯咸】

上半場開波！

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陣容短評：熱刺在主場迎戰韋斯咸，領隊摩連奴早前已表明可能會起用剛回巢的加里夫巴利，但今仗就只安排這位威爾斯翼鋒擔任後備，並由貝雲積夥拍哈利卡尼與孫興民擔任三箭頭，強攻對手。

熱刺正選陣容（4-3-3）

門將：洛里斯

後衞：奧里亞、艾達韋列特、達雲臣山齊士、利古朗

中場：穆沙施素高、賀積查治、尼當比利

前鋒：貝雲積、哈利卡尼、孫興民

韋斯咸正選陣容（5-4-1）

門將：法比安斯基

後衞：哥法爾、法比安巴貝拿、奧邦拿、艾朗加斯威爾、馬蘇亞古

中場：查洛保雲、湯馬士蘇錫克、迪格蘭賴斯、柏保路科奴斯

前鋒：米查利安東尼奧

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