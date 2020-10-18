NBA｜擬與好友LBJ攜手爭冠 傳CP3願加盟湖人

美國傳媒報道，雷霆老將基斯保羅（Chris Paul、CP3）有意加盟湖人，與好友勒邦占士（LeBron James）攜手爭冠。

基斯保羅今季在備受看淡的情況下，率領雷霆以西岸五號種籽身份打入季後賽，表現獲得一致好評，《Bleacher Report》引述一名NBA球隊高層指，湖人可望利用LBJ跟的CP3的密切關係，將他收歸旗下。「CP3很樂於重返洛杉磯，這對他而言會是美夢成真，我知道占士很喜歡及信任CP3，他亦很適合湖人。」這位球會高層說。曾效力快艇的基斯保羅，與LBJ份屬好友，更是其長子Bronny的教父（godfather），不過湖人要得到CP3加盟，還要面對公鹿與紐約人的競爭。

《紐約郵報》指出，自從李安羅斯（Leon Rose）接任紐約人總裁後，便希望將CP3帶到紐約，並簽回目前效力拓荒者的舊將安東尼（Carmelo Anthony）。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！