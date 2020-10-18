光頭連拿●今日體片｜連拿同隊友玩selfie 用咗光頭filter完全冇違和感

前利物浦門將連拿今夏由AC米蘭轉投拉素，以38歲之齡繼續征戰意甲。不過論對佢最印象深刻嘅，除咗係2009年嘅「沙灘波事件」外，應該都係佢個光頭。

最近，年輕人應該都知而家電話自拍有唔少filter，而且好多效果逼真。連拿嘅拉素隊友就似乎諗到個主意，唔知係「整蠱」定測試一下，就係搵咗個光頭filter，兩名隊友試完之後，就去同連拿selfie，結果連拿好似冇變過樣咁，同個光頭filter完全吻合，證明佢個signature光頭夠晒標準呀！

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