英超｜莫耶斯重提曼聯曾有機會簽巴利 :直升機都準備埋！

今晚英超熱刺將會在主場迎戰韋斯咸，從皇家馬德里外借回來的加里夫巴利有望為熱刺上演第二次的地標戰。而現任韋斯咸領隊莫耶斯則舊時重提，表示自己13年擔任曼聯主帥時曾有機會簽下巴利，更已經準備直升機接他到訓練場，可惜球員最終選擇了加盟皇家馬德里。

作為費格遜的欽點接班人，莫耶斯表示巴利曾有機會成為他的首個收購：「我非常希望巴利能夠成為我在曼聯的首個收購，可惜當時巴利已經接近和皇馬完成交易，我曾嘗試希望攔截，搶他到曼聯。」

他更透露：「曼聯出的價錢比起皇馬更要高，但皇馬開出更豐富的個人條款給球員。我們用盡一切的方法去得到他，我們已經在訓練場準備好直升機去接他回來。」可惜，最終巴利仍以一億歐元的轉會費加盟了皇馬，莫耶斯亦表示：「他最終選擇了皇馬，這亦是一個出色的抉擇，贏得4次歐聯，有個了不起的球員生涯。」

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