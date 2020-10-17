上周六英超聯賽默郡打吡戰，利物浦在中堅華基爾雲迪積克（VVD）早段傷出的情況下，兩度被愛華頓以頭槌轟破大門，加上隊長佐敦軒達臣在補時階段的絕殺一擊，被VAR指助攻的沙迪奧文尼越位在先，入球無效，雙方最終以2:2打成平手，各得一分。

文：童健

上仗以2:7不敵阿士東維拉的利物浦，今仗在陣容上作出了多個調動，早前感染武漢肺炎的文尼與堤亞高艾簡達拿齊齊復出，這亦是「艾簡」首次為紅軍正選上陣。傷癒的佐敦軒達臣與中堅祖爾麥迪比，亦同以正選姿態出場。愛華頓方面，在上輪聯賽受傷的史密斯高文亦趕及復出，陣容更見完整。

開賽僅三分鐘，紅軍便打破缺口，安德魯羅拔臣殺入禁區，傳予文尼射成1:0。兩分鐘後，後上助攻的華基爾雲迪積克，在禁區內被愛華頓出迎門將比克福特飛鏟撞傷，經隊醫檢查後最終要退下火線，由祖高美斯入替。球證事後透過VAR 證實VVD越位在先，故未有對比克福特作出處分。

卡維特利雲屈頭槌追和

VVD傷出後，愛華頓搶回不少攻勢，但卡維特利雲連番施射均無功而還。19分鐘，占士洛迪古斯右邊開出角球，米克堅尼門前跳頂入網追平1:1。25分鐘，利物浦在前場禁區頂獲得一次自由球機會，阿歷山大阿諾特主射彎過人牆，但遭比克福特飛身撲出，雙方半場踢成1:1平手。

利物浦易邊後加強攻勢，但法賓奴泰華利斯與軒達臣的遠射均未能命中龍門框。60分鐘，愛華頓創造了一次黃金機會，占士右路左腳傳中，伏兵遠柱的李察利臣頭槌攻門，可惜中柱彈出。72分鐘，穆罕默德沙拿乘對方守衞耶利文拿解圍不遠，在禁區內一射破網，取得加盟利物浦後第100個入球，紅軍領先2:1。四分鐘後，祖爾麥迪比接應角球頭槌攻門，又被比克福特橫身撲出。大難不死的愛華頓，於81分再次看準紅軍缺少VVD的死穴，由卡維特利雲在門前高高躍起，接應盧卡斯迪治尼的左路傳中一頂入網，為拖肥追成2:2平手。完場前，李察利臣在中場以鞋底踢向艾簡達拿，直接領紅離場。

紅軍文尼「體毛」越位

戰至補時兩分鐘，文尼在左路傳中，軒達臣左腳推射得手以為成功絕殺，不過翻查VAR後，球證判定文尼輕微越位，備受爭議，紅軍空歡喜一場。雙方最終踢成2:2，愛華頓開季四連勝後首度失分，紅軍則近2戰失9球，防線令人擔心。