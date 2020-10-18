曼聯反彈｜蘇B大讚馬古尼 指曼聯球季今日開始

曼聯上一輪英超被到訪的熱刺以6:1大炒，周六作客紐卡素又在開賽後僅2分鐘便因勞基梳爾擺烏龍而落後，但隊長哈利馬古尼為球隊追平後，曼聯最後以4:1勝出，領隊蘇斯克查賽後大讚馬古尼是好榜樣，又指球隊的球季於今日開始。

曼聯今季首三場聯賽輸了其中兩場，但周六以4:1反勝紐卡素，蘇斯克查認為球隊作出了很好的回應，他說︰「我們的球季今天開始了。我們達到了速度，在比賽中展現了出來。」

至於近期演出不似預期、在英格蘭以0:1不敵丹麥的歐洲國家聯賽更於開賽31分鐘便兩黃一紅被逐的哈利馬古尼，蘇B亦讚揚他說︰「哈利入球並作出了好榜樣。他展示了很好的個性，我為他而感到高興。自從上次為我們比賽以來，他經歷了艱難的幾星期。」「這是很好的結果，由一位非常鼓舞人心的隊長帶領下很出色的後來居上。」

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